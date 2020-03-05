Россияне будут меньше платить за электроэнергию с 2021 года

//Общество 13+

5 марта 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В первой половине 2021 года в России могут выравнять тарифы на электроэнергию, в результате чего средние расценки не будут превышать 3,4 рубля за кВт/ч.

В комитете Совета Федерации по по бюджету и финансовым рынкам полагают, что добиться выравнивания тарифов планируется за счет пересмотра неоправданно завышенных цен.

Сенаторы считают, что выравнивание тарифов позволит жителям убыточных субъектов платить за свет меньше примерно на 50 процентов.

Инициативу планируется реализовать за счет государственных субсидий.