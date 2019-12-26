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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году.  Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Однократный рост цен на жилищно-коммунальные услуги устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах, - пишут "Известия".

Как известно из распоряжение правительства, выше всего тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в Чеченской республике - 6,5 процента.  Для жителей Ненецкого автономного округа коммуналка подорожает будущим летом на 2,4 процента.
В Москве за ЖКХ придется платить на 5 процента больше, в Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.

ИЧ

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В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

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