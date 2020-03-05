В РФ изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

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5 марта 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В пресс-службе правительства сообщили, что в Государственную думу будет внесен документ, который подразумевает изменение системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Отмечается, что главная цель законопроекта – обеспечить гражданам гарантированное получение всех страховых выплат.

Согласно документу, заниматься вылечиванием положенной россиянам компенсации - больничные листы, пособия по беременности и родам, отпуска сверх установленных 28 дней и погребения – будет Фонд социального страхования, а не работодатель. В сообщении сказано, что это позволит обеспечить более высокий уровень обслуживания.

«Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно», - пояснил первый зампред фракции партии «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев.

Документ будет внесен в Госдуму в декабре, а вступление изменений в силу возможно в 2021 году.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Пенсионного фонда в 2020 году в соответствии с принятыми в первом чтении поправками составит 8 трлн 937,3 млрд рублей