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Доходы бюджета ПФР в 2020 году составят почти 9 трлн рублей

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Доходы бюджета ПФР в 2020 году составят почти 9 трлн рублей
Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию и уточняет основные характеристики бюджета ведомства.

Доходы бюджета Пенсионного фонда в 2020 году в соответствии с принятыми в первом чтении поправками составит 8 трлн 937,3 млрд рублей – на 13,5 млрд рублей больше, чем ранее предполагалось.

В 2021 году бюджет фонда составит уже 9,47 трлн рублей.

В этом году рост расходов бюджета Пенсионного фонда предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату маткапитала – в 2020 году на это будет потрачено до 428,1 млрд рублей. В целом расходы ПФР в 2020 году предусмотрены в размере 9 трлн 146,5 млрд рублей.

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ДВа

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