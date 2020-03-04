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У России есть обязательства по договору СНВ, и право на испытание гиперзвуковой ракеты есть

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

У России есть обязательства по договору СНВ, и право на испытание гиперзвуковой ракеты есть
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В МИД РФ сообщили, что ипытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" не противоречат международному праву. В конце февраля в СМИ появились сообщения о первом испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков".

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что у России есть обязательства по договору СНВ, и больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет". Как отметил дипломат пробные запуски гиперзвуковых ракет являются "нормальным развитием военного строительства" , - передает РИА Новости.

Источники в оборонном комплексе говорят о продолжении испытаний ракеты "Циркон" в этом году.

ИЧ

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