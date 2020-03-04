Российские автомашины смогут предупреждать водителя о нарушении ПДД

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4 марта 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД). В Росстандарте сообщили, что ГОСТ о требованиях к "умным системам" примут до конца октября 2020 года.

На машины, собранные в России, позволят устанавливать системы помощи водителю, способные распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора.

Системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). При этом речь идет об уровнях автоматизации автомобилей от нулевого до второго. То есть применяться оборудование должно как на обычных авто, так и на транспортных средствах (ТС) с автопилотом. На беспилотные ТС действие ГОСТа распространяться не будет.