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Российские автомашины смогут предупреждать водителя о нарушении ПДД

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Российские автомашины смогут предупреждать водителя о нарушении ПДД
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД).  В Росстандарте сообщили, что ГОСТ о требованиях к "умным системам" примут до конца октября 2020 года.

На машины, собранные в России, позволят устанавливать системы помощи водителю, способные распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора.

Системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). При этом речь идет об уровнях автоматизации автомобилей от нулевого до второго. То есть применяться оборудование должно как на обычных авто, так и на транспортных средствах (ТС) с автопилотом. На беспилотные ТС действие ГОСТа распространяться не будет.

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