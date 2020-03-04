Силуанов: Индексация выплат работающим пенсионерам будет зависеть от их доходов

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4 марта 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: kremlin.ru

При индексации выплат работающим пенсионерам будет учитываться роста их доходов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Глава министерства финансов отметил, что этот вопрос будет рассматриваться, исходя из заработных плат работающих пенсионеров.

«А мы видим, что зарплаты растут», – сказал Силуанов.

Руководитель Минфина подчеркнул, что вопрос индексации будет обсуждаться дальше, и отметил, что имеющиеся ресурсы направляются на реализацию озвученных президентом РФ задач.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в России снизили возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии.