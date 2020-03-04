Спикер Госдумы: Законодательство 90-х было наполнено популистскими нормами

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4 марта 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательство 90-х «было наполнено популистскими нормами, которые затем просто никто не выполнял».

«Сейчас, начиная с 2000 года, сделано многое для того, чтобы все решения, которые принимаются, исполнялись», – сказал он.

Председатель нижней палаты российского парламента также отметил, что среди парламентариев идет постоянная оживленная дискуссия и они понимают свою ответственность.

«Есть чувство ответственности за то, что мы принимаем. Желание еще наполнить каким‑то дополнительным содержанием, – оно присутствует. Но мы должны здесь исходить из того, что можем решить, и дальше будем обязательно выполнять эти положения», — сказал Володин.

Он также заявил, что при обсуждении Конституции и внесении поправок «мы должны руководствоваться ответственностью за принимаемые решения».

Ранее сообщалось, что в Думе считают, что СМИ недостаточно разъясняют гражданам нормы будущей Конституции.