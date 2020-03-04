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В Думе считают, что СМИ недостаточно разъясняют гражданам нормы будущей Конституции

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Думе считают, что СМИ недостаточно разъясняют гражданам нормы будущей Конституции
Фото: сайт Госдума РФ

Средства массовой информации России больше посвящают свои эфиры хайпу, проблемам и ток-шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая ответственность, сосредоточиться над разъяснениями и обсуждением норм будущей Конституции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если человек понимает, о чем речь идет, значит, он проголосует обязательно, «но чтобы понимать, надо обсудить». Володин считает, что важно донести до граждан, в частности, какие ограничения вводятся для министров, вице-премьеров, премьера, депутатов, губернаторов, муниципальных и государственных служащих.

«Если посмотреть все эти поправки в объеме около 400, это будет вот такая стопка. Этому надо посвящать время. Время на ведущих телеканалах, которые устранились от этого, надо признать», — заметил председатель Госдумы.

Он также заметил, что крайне важно, чтобы все осознавали: вопрос внесения изменений в Конституцию – это не вопрос только руководства страны и депутатов, тех, кто будет дальше уже обеспечивать доведение до сведения избирателей эти нормы, а это вопрос каждого.

«И каждый гражданин должен найти себя и увидеть, что здесь его права свободы защищены в Конституции, в этих новых нормах», – заявил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит 4 марта поправки в бюджет, необходимые для реализации послания президента.

ДВа

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