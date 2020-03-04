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Глава СК России поручил проверить условия жизни замерзающей блокадницы

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СК России поручил проверить условия жизни замерзающей блокадницы
Фото: сайт СК России

В эфире одного из федеральных каналов освещалась история блокадницы, которая живет в аварийных условиях в полуразвалившемся доме в Санкт-Петербурге.

В сюжете было показано, что пол в комнате разобран до основания, в окнах огромные щели, и чтобы не замерзнуть в собственном доме, блокаднице приходится надеяться лишь на помощь чужих людей.

При этом местные органы власти считают, что пенсионерка не попадает в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку у нее есть обеспеченные дети.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета взял на контроль дело девушки, ранившей насильника.

ДВа

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