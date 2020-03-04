Глава СК России поручил проверить условия жизни замерзающей блокадницы

В эфире одного из федеральных каналов освещалась история блокадницы, которая живет в аварийных условиях в полуразвалившемся доме в Санкт-Петербурге.
В сюжете было показано, что пол в комнате разобран до основания, в окнах огромные щели, и чтобы не замерзнуть в собственном доме, блокаднице приходится надеяться лишь на помощь чужих людей.
При этом местные органы власти считают, что пенсионерка не попадает в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку у нее есть обеспеченные дети.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета взял на контроль дело девушки, ранившей насильника.