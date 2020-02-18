Глава Следственного комитета взял на контроль дело девушки, ранившей насильника

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18 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК РФ

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить все доводы, озвученные СМИ, и доложить об обстоятельствах произошедших событий и нарушениях прав людей.

«Ход и результаты проводимой проверки и расследуемых уголовных дел по поручению председателя СК России поставили на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщает СК России.

Предыстория дела такова – летом 2018 года Дарья Агений поехала в детский лагерь в Туапсе вожатой, где пьяный местный житель напал на нее и пытался изнасиловать. 19-летняя девушка ударила мужчину ножом для заточки карандашей. После этого она уехала в Москву, не став писать заявление в полицию, так как не получила серьезных травм.

Позже девушку задержали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью – оказалось, что у него задет кишечник. При этом мужчина заявил, что просто хотел почитать девушке стихи.

После предъявления обвинений Дарья написала соответствующее заявление в полицию, но сначала его не принимали. 13 февраля 2020 года уголовное дело в отношении Агений прекратили за отсутствием состава преступления.

В феврале этот случай обсудили журналисты различных телеканалов и других СМИ. Они обратили внимание, что хоть уголовное дело прекращено, нападавший все еще на свободе. Именно это и послужило поводом для следователей снова вернуться к этому делу.