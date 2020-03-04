Правительству могут разрешить фиксировать предельные цены в аптеках

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4 марта 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Если закон будет принят, то правительство получит возможность фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и медицинские изделия выросли. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При возникновении ЧС и угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний правительство сможет сдерживать цены как минимум в течение 90 дней. Причем, речь идет о ценах на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но «по факту становятся таковыми при определенных угрозах». В итоге, аптеки не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство.

Авторы законопроекта пояснили, что такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками.

Ранее сообщалось, что в ГД хотят ограничить время продажи алкоголя в кафе и барах в жилых домах.