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4 марта 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Представитель пресс-службы компании «Яндекс» Владимир Исаев сообщил, что сервис по вызову такси может предоставлять данные своих пассажиров правоохранительным органам, согласно российскому законодательству.

«Мы отвечаем только на запросы, оформленные и переданные в юридическую службу „Яндекс.Такси“ в строгом соответствии с законом. Правоохранительные органы в запросах не раскрывают деталей дела, имени человека, является ли он подозреваемым или, наоборот, потерпевшим», - пояснил Исаев URA.RU.

Он отметил, что запрос может содержать номер телефона или ID пользователя аналитики. При этом Исаев добавил, что «Яндекс» не будет отвечать сообщениям, которые оформлены не в соответствии с законом.

Кроме того, адвокат Павел Чиков считает, что получение личных данных не по форме, а по электронной почте «создает условия для произвола и несанкционированного доступа к частной жизни, что приводит к риску ущемления прав» человека.