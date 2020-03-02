Названы возможные условия для введения в РФ аналога китайского социального рейтинга

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2 марта 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Такси в Москве, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

«Свершилось. Наконец-то и в России есть свой социальный рейтинг», - именно в таком ключе пользователи обсуждали в социальных сетях появление публичного рейтинга пассажиров «Яндекс. Такси», пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Авторы канала полагают, что бояться введения в РФ аналога китайского соцрейтинга пока еще рано. Данный сценарий будет возможным, когда рейтинг «Яндекса» станет доступным для третьих лиц и распространится на другие сервисы компании, говорится в процитированном посте. Отмечается, что в этом случае накопленная «Яндексом» информация о пользователях способна стать базой для полноценного общегражданского рейтинга россиян.