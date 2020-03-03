В РПЦ прокомментировали предложение внести поправку к Конституции о детях как о достоянии России. Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства по поводу детей.
Как отметил общественный деятель, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, "дети - достояние России" - "очень красивая формулировка". "Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков.
Священник отметил,что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того что дети принадлежат не семье, а государству. По его мнению, "нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети - это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи".
Щипков подчеркнул, что "заходить внутрь семьи государство не должно". Священник считает неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан.
2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.
Среди поступивших поправок указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Муфтий Татарстана раскритиковал внесение в Конституцию РФ поправки о "государствообразующем народе".