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3 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В РПЦ прокомментировали предложение внести поправку к Конституции о детях как о достоянии России. Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства по поводу детей.

Как отметил общественный деятель, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, "дети - достояние России" - "очень красивая формулировка". "Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков.

Священник отметил,что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того что дети принадлежат не семье, а государству. По его мнению, "нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети - это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи".

Щипков подчеркнул, что "заходить внутрь семьи государство не должно". Священник считает неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.

Среди поступивших поправок указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

Муфтий Татарстана раскритиковал внесение в Конституцию РФ поправки о "государствообразующем народе".