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Бомба замедленного действия. Муфтий Татарстана раскритиковал внесение в Конституцию РФ поправки о "государствообразующем народе"

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Бомба замедленного действия. Муфтий Татарстана раскритиковал внесение в Конституцию РФ поправки о

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут русского народа как «государствообразующего».

В многонациональном государстве это не допустимо, считает он. А аналитики такие изменения в главном законе страны уже назвали «Бомбой замедленного действия».

"Да, определенно, титульной нацией России являются русские — самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", — цитирует Самигуллина пресс-служба ДУМ Татарстана.

При этом муфтий поддержал идею упоминания Бога в Конституции, но отметил, что Россия — многоконфессиональная страна, и у каждой религии свой Бог.

БИ

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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут русского народа как «государствообразующего». В многонациональном государстве это не допустимо

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут…

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