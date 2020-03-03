Аэрофлот обещал не награждать руководящий состав, но наградил – почему?

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3 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В авиакомпании Аэрофлот руководство получило за 2019 год премии, повышенные практически на 40%. При этом ранее в компании заверяли, что из-за катастрофы SSJ-100, в которой погиб 41 человек, премий не будет.

Согласно отчетности и вопреки заявлениям гендиректора Виталия Савельева, топ-менеджеры авиаперевозчика все же получили годовые премии, да еще и с прибавкой в 38,1%. В Аэрофлоте объяснили, что повышенные премии руководству объясняются автоматическим начислением.

«Необходимо понимать, что начисление премии в отчетности по стандартам МСФО проводится автоматически в соответствии с действующими положениями компании… В данном случае речь идет о начислении. Таким образом, рост на 38% связан с начислением, а не реальной выплатой и основан на эффекте низкой базы», - заявили в авиакомпании.