Вылетевший из Владивостока в Москву самолет сел в Хабаровске из-за сообщения об угрозе безопасности полета

//Происшествия 13+

3 марта 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что во вторник, 3 марта, пассажирский самолет рейса «Владивосток – Москва» совершил экстренную посадку в Хабаровске. Известно, что поступил звонок об угрозе минирования воздушного судна.

«Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток - Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий», - уточнили в компании.

Собеседник отметил, что после проверки самолет вылетит в Москву. Сейчас на борту находится 167 пассажиров и 14 членов экипажа. На месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта и экстренные службы, будет проведен досмотр самолета, багажа и пассажиров.