Летевший в Бангкок самолет возвращается во Внуково из-за проблем с лобовым стеклом

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28 февраля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, вылетевший из Шереметьево в Бангкок самолет Boeing-777 из-за технических неполадок экстренно возвращается во Внуково. Известно, что пассажирский лайнер отправился из Москвы в пункт назначения два часа назад.

«Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад», - пояснил представитель в экстренных службах.

В ведомстве отметили, что на борту воздушного судна находится более 190 человек и 14 членов экипажа. Он вылетеле в 7:26 (по мск) из московского аэропорта.

На данный момент самолет летит над Самарой.

Ранее сообщалось, что Россия ограничивает въезд иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи.