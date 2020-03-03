Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о состоянии пациента с коронавирусом, вернувшегося из Италии

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о самочувствии госпитализированного россиянина, у которого выявили коронавирус после недавнего возвращения из Италии. По данным главы Минздрава, пациент, диагноз которого подтвержден, чувствует себя удовлетворительно.
Михаил Мурашко подчеркнул, что все лица, контактировавшие с мужчиной, находятся под наблюдением медиков. Главный российский врач оценивает обстановку как "абсолютно спокойную".
Накануне стало известно о подтвержденном коронавирусе у россиянина в Москве, вернувшемся из Италии 23 февраля. В России после возвращения мужчина проживал в частном доме в Московской области.
27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.