Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о состоянии пациента с коронавирусом, вернувшегося из Италии

//Общество 13+

3 марта 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, фото: roszdravnadzor.ru, globallookpress.com

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о самочувствии госпитализированного россиянина, у которого выявили коронавирус после недавнего возвращения из Италии. По данным главы Минздрава, пациент, диагноз которого подтвержден, чувствует себя удовлетворительно.

Михаил Мурашко подчеркнул, что все лица, контактировавшие с мужчиной, находятся под наблюдением медиков. Главный российский врач оценивает обстановку как "абсолютно спокойную".

Накануне стало известно о подтвержденном коронавирусе у россиянина в Москве, вернувшемся из Италии 23 февраля. В России после возвращения мужчина проживал в частном доме в Московской области.

27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Коронавирус получил новое официальное название.