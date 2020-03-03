Коронавирус 3 марта: у москвича подтвердили коронавирус, в мире заразились более 90 тысяч человек

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3 марта 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

коронавирус, фото из личного архива

Число инфицированных коронавирусом продолжает расти и уже превысило 90 тысяч человек. Более 80 тысяч заболевших находятся на материковом Китае. Также вирус бушует в Южной Корее и Италии. Число жертв смертельной инфекции превысило 3 тысячи человек.

– У вернувшегося в Москву из Италии россиянина обнаружен коронавирус. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», – пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом. В Россию пациент вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Врачи отмечают, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Люди, с которым зараженный контактировал после приезда, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Кроме того, среди пассажиров рейса, которым заболевший прибыл из Италии в Россию, также госпитализированы 13 человек. У них наблюдаются легкие симптомы ОРВИ.

– Число людей, умерших от коронавируса в Италии, превысило 50 человек, сообщает Интерфакс. Общее количество зараженных в стране достигло 1835, первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. Выздороветь смогли 149 человек. ВОЗ предупреждает, что Италия на данный момент одна из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном. Россиянам рекомендуют временно воздержаться от поездок в эти страны.

– В Вашингтоне ещё три человека скончались от коронавируса. «Сегодня мы зафиксировали четыре новых случая. Из четырех двое скончались. Кроме того, еще один пациент из ранее выявленных к настоящему моменту скончался», – сообщило Управление общественного здравоохранения в округе Кинг в твиттере. Всего от COVID-2019 в США умерли шесть человек. По данным американских СМИ, общее число зараженных в США превысило 90 человек.

– За сутки от вируса в КНР погиб ещё 31 человек. Все смертельные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, где и началось распространение инфекции. Также за сутки в провинции выявлено 114 новых больных.

– Несмотря на то, что российские власти держат ситуация под контролем, в сети стремительно распространяются фейки, связанные с эпидемией коронавируса. Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений Group-IB провела расследование в соцсетях и мессенджерах, где массово распространялась информация о якобы 20 000 заболевших россиянах. Число таких сообщений приблизилось к 10 тысячам. «С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам», – говорится в пресс-релизе компании.