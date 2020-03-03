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Зюганов считает досрочные выборы в Госдуму авантюрой

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зюганов считает досрочные выборы в Госдуму авантюрой
Фото: kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с критикой по поводу призывов провести досрочные выборы в Госдуму.

По его словам, «только авантюристы и либеральные реваншисты могут проводить бегом все выборы на фоне глубочайшего экономического кризиса».

Ранее в западных СМИ появилась информация, что якобы в кулуарах «Единой России» ходят разговоры о проведении досрочных думских выборов. Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела России.

Ранее Зюганов заявлял, что времена, как при Сталине, еще вернутся.

ДВа

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