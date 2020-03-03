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Матвиенко: Меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы на селе

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко: Меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы на селе
Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не сомневается в том, что процент явки на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет высоким именно на селе.

Об этом спикер Совфеда заявила на встречу с тружениками социальной сферы села.

«Прийти в этот день на участок для голосования и честно высказать своё мнение по поправкам в Основной закон – это гражданский долг каждого. Я не сомневаюсь, что на сельских территориях процент явки будет исключительно высоким, ведь меры, предложенные главой государства, будут особенно востребованы именно на селе, где жизнь, к сожалению, пока по многим параметрам сложнее, чем в городах», – сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что ключевым условием успешного развития села является аграрное производство, которое выступает одним из драйверов отечественной экономики. Реализуя политику развития сельских территорий, в первую очередь, важно ориентироваться на поддержку традиционных агропроизводств.

В связи с этим Валентина Матвиенко считает уместным подумать о введении «налоговых каникул» для малого бизнеса, специализирующегося на ведении альтернативной сельской деятельности.

ДВа

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