Сенатор: После общероссийского голосования все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно

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28 февраля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

В случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас.

До 2 марта все поручения президента, которые были даны на встрече с рабочей группой 26 февраля и касаются конституционных поправок, будут доработаны и внесены в Госдуму.

«Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Госдуму президентом», – сказал сенатор.

Он также отметил, что все сопредседатели рабочей группы примут участие в заседании Думы 10 марта, когда предполагается рассмотрение законопроекта во втором чтении.

В случае, если нижняя палата российского парламента примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит закон на своем очередном заседании 11 марта.

«После обсуждения в Совете Федерации и в случае его одобрения Закон РФ о поправке в Конституцию будет без промедления направлен в законодательные органы государственной власти субъектов РФ», – добавил парламентарий.