Поправки в Конституцию: конструктивный диалог

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27 февраля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Москве в Кремле прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. В заседании как член рабочей группы принял участие председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Встреча была посвящена обсуждению предварительно наработанных поправок. Как отметил Владимир Путин, в настоящее время их более 900.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в своем выступлении проинформировал о результатах исследований общественного мнения, показавших высокий уровень поддержки предлагаемых поправок. Так как большинство из них имеет высокую социальную значимость.

В числе новых предложений – вынесение нормы об усилении защиты прав детей в новую статью.

«У нас в законе напрямую раньше о детях так не говорилось. Но с учётом демографических проблем это вполне обосновано, хотя бы исходя из того, что в традициях народов России было особое, бережное отношение к детям. Мне кажется, если это будет отображено – это будет правильно», – сказал Владимир Путин.

В числе вопросов, которых касаются поправки, развитие предпринимательства, поддержка зарубежных соотечественников, вопросы экологии, обеспечение безопасности личности, повышение доступности медпомощи и другие.

Президент РФ на этой встрече поддержал предложения о запретах на зарубежные активы для высших должностных лиц и на отчуждение территорий Российской Федерации, о наделении Конституционного суда РФ правом определять целесообразность решений иностранных судов.

На заседании была предложена дата всероссийского голосования – 22 апреля. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что без положительного результата по его итогам, изменения в Конституцию не будут приняты.

Как прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, предложенные поправки направлены на защиту интересов граждан страны, укрепление основ государственности, они отражают высокий запрос общества на преобразования, которые должны повысить уровень социальной защищенности граждан.

— Не случайно срок приема поправок в Конституцию продлен до 2 марта – объем значимых вопросов, требующих отражения в Основном законе страны, весьма масштабен. В ходе сегодняшней встречи было отмечено, что поправки потребуют серьезной коррективы ряда федеральных законов и кодексов. Это говорит о том, что процесс внесения поправок в Конституцию станет отправной точкой для совершенствования законодательной базы нашей страны в целом, – сказал Юрий Бурлачко.