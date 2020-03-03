Бывший министр науки и высшего образования России вернулся в Минфин

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3 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов.

В предыдущем правительстве, которое ушло в отставку в январе 2020 года, Котюков занимал пост министра науки и высшего образования. Эту сферу он курировал около полутора лет.

Для Котюкова министерство финансов не является чем-то новым – в 2012-2013 годах он был заместителем главы Минфина Антона Силуанова, который и сейчас возглавляет это ведомство.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу министерства науки и высшего образования за то, что ведомство не понимает, «что происходит на земле».