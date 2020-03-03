Бывший министр науки и высшего образования России вернулся в Минфин

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов.
В предыдущем правительстве, которое ушло в отставку в январе 2020 года, Котюков занимал пост министра науки и высшего образования. Эту сферу он курировал около полутора лет.
Для Котюкова министерство финансов не является чем-то новым – в 2012-2013 годах он был заместителем главы Минфина Антона Силуанова, который и сейчас возглавляет это ведомство.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу министерства науки и высшего образования за то, что ведомство не понимает, «что происходит на земле».