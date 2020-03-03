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В Госдуму вышли с инициативой о полном запрете торговли некурительным табаком

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Newstracker.ru

В Госдуму вышли с инициативой о полном запрете торговли некурительным табаком
Фото: соцсети

Депутаты Ставропольской краевой Думы предлагают искоренить торговлю некурительным табаком. Если законопроект пройдет, жевательный табак – снюс, будет запрещено продавать на территории России.

В прошлом году ставропольские власти одними из первых взялись искоренять снюсы из торговой сети. Это случилось на фоне слухов и неподтвержденных данных о случаях смертельного отравления среди детей, а также многочисленных сообщений, жалоб и требований граждан в соцсетях.

Внесенный в Госдуму законопроект направлен для рассмотрения в профильные комитеты нижней палаты российского парламента.

Ранее Елена Малышева посоветовала употребляющим снюс подросткам отведать фекалии.

ДВа

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