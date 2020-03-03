Ялтинский международный экономический форум решили перенести из-за коронавируса

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3 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт ЯМЭФ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе на неопределенный срок Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Такое решение он объяснил распространением в мире коронавируса. Аксенов назвал перенос форума «чисто профилактической мерой» и заявил, что пока сложно говорить о том, когда состоится перенесенный форум. ЯМЭФ в 2020 году должен был пройти 23-25 апреля.

Ялтинский форум ежегодно проводится с 2015 года. В прошлом году в его работе приняли участие более 4500 человек, в том числе 800 иностранных делегатов из 89 стран мира.