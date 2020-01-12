Глава Крыма Аксенов пообещал чиновникам «измор» по выходным

//Общество 13+

12 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава Крыма пообещал «измором взять» подчиненных, которые не намерены работать семь дней в неделю по 24 часа ежедневно.

После того, как 10 января 2020 года президент страны на всю страну озвучил, что дела в Крыму, по его мнению, обстоят плохо, а по приведенным им цифрам роста Севастополь значительно опережает Крым (как федеральный округ), Сергей АКСЕНОВ решил внедрить в работу с подчиненными новые инициативы.

Уже 11 января он заявляет, что крымские чиновники должны быть готовы к круглосуточной работе и забыть об отдыхе.

«Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем. Я найду, как измором взять. В 12-ть часов и в 16-ть часов, чтобы на море не могли смыться», - приводит слова АКСЕНОВА ТАСС.

Как это будет согласоваться с законом о труде, в котором есть разделы «Рабочее время» и «Время отдыха», пока не комментируется.