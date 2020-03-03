Два человека сбежали из-под карантина в Москве

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3 марта 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Во вторник, 3 марта, стало известно, что стюардесса и капитан воздушного судна самовольно нарушили режим карантина в рамках профилактики коронавирусной инфекции в Москве.

Известно, что стюардесса должна была соблюдать карантин в квартире на Псковской улице, однако накануне покинула подъезд и не отвечает на телефонные звонки. При этом её сожитель комментировать ситуацию отказался. Женщина передвигается по городу на автомобиле, её местонахождение неизвестно.

Командир вернувшегося из Южной Кореи 29 февраля самолета отметил, что по прилету в аэропорт Шереметьево вирусологи взяли все анализы и сказали 48 часов не покидать страну, иных предписаний дано не было.