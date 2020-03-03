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В Госдуме намерены отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме намерены отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ
Фото: соцсети

Совет Госдумы принял решение направить в рассылку до 2 апреля поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.

Об этом рассказал один из авторов законопроекта, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что «во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ». Володин отмети, что президент России поддержал это решение.

«Это справедливо, коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми, такая комиссия — ощутимые дополнительные траты», – заявил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК работать с коллекторами.

ДВа

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