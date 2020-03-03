Депутат назвал введение налога на домашних животных бредом

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3 марта 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Если в России ведут налог на домашних питомцев, в первую очередь, собак, то бездомных животных станет больше.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Так он оценил инициативу мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая считает, что собранные деньги можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных.

«Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет их даже до его введения», – сказал Бурматов.

Парламентарий назвал идею мэра Якутска бредом и провокацией, и предложил «брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог».