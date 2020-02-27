Деньги выделяются, но бездомные собаки загрызают насмерть людей. Кто же тогда служит в очистке?

//Общество 13+

27 февраля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько дней назад в Красноярске в одной из квартир была обнаружена мёртвая женщина с признаками укусов животных. В квартире находилось несколько собак. Через пару дней следственное управление региона сообщило ещё об одном случае смертельного нападения собак на человека. Всего местное ТВ за последние несколько месяцев сообщило о пяти смертельных случаях.



Экспертиза по поводу смерти женщины ещё не готова, однако истерия вокруг инцидента раздувается журналистами, считают местные чиновники. Хотя из краевого бюджета на отлов бродячих собак выделялось более 40 миллионов рублей. Помимо этого для содержания бездомных животных необходимо построить питомник за 500 миллионов рублей.



Согласно новым законам, усыплять собаку можно только при наличии у неё тяжёлой болезни. Поэтому отловленные животные прививаются, стерилизуются и отпускаются обратно на волю.



Существующий в Красноярске приют не в состоянии содержать всех бездомных собак. На одну особь в месяц уходит порядка 4 тысяч рублей. Все средства идут из федерального бюджета. Скорее всего, истерия вокруг бездомных животных создаётся для того, чтобы чиновники смогли выпросить из бюджета большие средства и «правильно их освоить».



Пока производится расчёт сметы на отлов бродячих псов, органы правопорядка задержали руководителя городского отдела по благоустройству Евгений Петрюка за неисполнение своих обязанностей.



