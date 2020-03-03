Сенатор: Современные женщины способны внести существенный вклад в укрепление здоровья граждан

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3 марта 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова считает, что женщины способны внести существенный вклад в реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом Карелова заявила в канун проведения форума «Здоровье женщины – благополучие нации», на котором основное внимание будет уделено роли женщин в сохранении и укреплении здоровья граждан.

По словам сенатора, современные женщины способны внести существенный вклад не только в повышение эффективности реализации нацпроекта «Здравоохранение», но и в сохранение, укрепление здоровья граждан.

«От нас зависит здоровье семьи и детей, а значит будущее поколений. Именно мы своим примером способны мотивировать вести здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему здоровью», – отметила Карелова.

Ранее российские сенаторы одобрили продление программы материнского капитала до 2026 года включительно.