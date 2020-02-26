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Российские сенаторы одобрили продление программы материнского капитала до 2026 года включительно

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Российские сенаторы одобрили продление программы материнского капитала до 2026 года включительно
фото из соцсети

В Совете Федерации сегодня, 26 февраля, одобрили закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Идея продлить действие программы маткапитала и ввести выплаты семьям при рождении первого ребенка принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Он огласил свое предложение во время послания Федеральному собранию.  По новому закону, срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Выплату смогут получить семьи, в которых родился или усыновлен не только второй, но и первый ребенок с 1 января 2020 года.

Программа существует с января 2007 года. В случае рождения (усыновления) первого ребенка после индексации, начиная с 1 января 2020 года, размер маткапитала составит 466 617 рублей.

На второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер маткапитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

 

ИЧ

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