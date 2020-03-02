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Аптекам запретят необоснованно завышать цены на лекарства

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Аптекам запретят необоснованно завышать цены на лекарства
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект, призванный исключить завышение цен аптеками.

По словам одного из авторов законопроекта, руководителя фракции «Единая Россия» Сергеям Неверова, предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами.

«Неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий – вопрос, который жестко поставил президент России. И мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации», – заявил Неверов.

В частности, предлагается законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Также предлагается разделить «полную лицензию на аптечную деятельность» и «неполную лицензию», чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств, что, по мнению Неверова, очень важно для сельских территорий.

В законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которые может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

«Мы предлагаем обязать аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарств, в том числе, отечественного производства, для которых должны выделяться витрины», – пояснил руководитель фракции.

В случае принятия законопроекта, в России появится единый реестр фармацевтических работников по аналогии с реестром медицинских работников.

ДВа

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