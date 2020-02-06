В Думе решили разобраться с завышением цен на противовирусные препараты и маски

//Общество 13+

6 февраля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил трем профильным думским комитетам запросить и проанализировать информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

Володин отметил, что эта проблема была озвучена президентом РФ – есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз.

«Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо. В этой связи считаем правильным поручить комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов информацию о таких фактах по их избирательным округам», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Володин добавил, что необходимо взаимодействие со Счетной палатой и с Федеральной антимонопольной службой, чтобы «подобных ситуаций не возникало».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете повышения цен на медицинские маски.