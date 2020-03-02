Ректора Воронежского государственного технического университета подозревают во взяточничестве

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2 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении ректора Воронежского государственного технического университета и ряда должностных лиц вуза.

Уголовные дела возбуждены по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «мошенничество», сообщается на сайте СУ СКР по Воронежской области.

По версии следствия, в течение пяти последних лет ректор ВГТУ получил от подчиненного сотрудника взятку в виде денег на сумму не менее 2 млн рублей, ранее полученные в виде систематических премий к заработной плате за указанный период времени по основному месту работы.

«Денежные средства были получены ректором за общее покровительство по службе», – говорится в сообщении.

Кроме того, на имя не менее 14 подчиненных сотрудников вуза, были изготовлены приказы о их ежемесячном премировании, на основании которых сотрудники получили завышенные премиальные вознаграждения в общей сумме не менее 70 млн рублей из бюджетных средств. В последующем эти вознаграждения были переданы этими сотрудниками руководству учебного заведения.

Четверо должностных лиц учебного заведения задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них мер пресечения.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует изъять 22 квартиры у замначальника Воронежской областной ГИБДД.