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Прокуратура требует изъять 22 квартиры у замначальника Воронежской областной ГИБДД

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Прокуратура требует изъять 22 квартиры у замначальника Воронежской областной ГИБДД
Фото: соцсети

В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей.

Подполковник Качкин в ответ на это требование заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, а все остальное принадлежит родителям, которые занимаются индивидуальным предпринимательством. Качкин добавляет, что лишь принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности.

Его отец заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. Сейчас он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. Отец полицейского чиновника называет обвинения «клеветой и черной завистью».

В МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.

Ранее сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан сотрудник ГИБДД в Краснодаре.

ДВа

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