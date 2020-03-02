Полпред президента в СКФО снова заявил о высоком уровне коррупции в округе

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2 марта 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт полпреда президента РФ в СКФО

Уровень коррупционных проявлений в Северо-Кавказском федеральном округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы.

Об этом полпред президента в СКФО Юрий Чайка заявил на выездном заседании Совбеза России во Владикавказе. По его словам, в округе отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы государственной власти и местного самоуправления, функционирование которой должно быть направлено на «минимизацию коррупционных рисков и недопущение кланово-корпоративных принципов формирования кадровой политики».

Чайка отметил, что наибольшим коррупционным рискам по-прежнему подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, а также осуществления контрольно-разрешительных полномочий.

В 2019 году в СКФО было выявлено 2 182 преступления коррупционной направленности, из которых 893 связаны со взяточничеством. При этом из установленного материального ущерба в размере 2,8 млрд рублей реально возмещено 42%.

«Вместе с тем, с учетом высокой латентности преступлений коррупционной направленности, эти цифры не отражают в полной мере истинного положения дел в данной сфере», – заявил полпред.