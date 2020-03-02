Сенатор: Россия останется президентской республикой

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2 марта 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Россия останется президентской республикой. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госустроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ Андрей Клишас.

При этом Совет Федерации в соответствии с поправками получает дополнительные полномочия, связанные с участием в формировании блока министров, которые отвечают за вопросы обороны и безопасности.

«Есть также блок поправок, которые направлены на то, чтобы повысить роль местного самоуправления, потому что это самый близкий к гражданам уровень власти», – сказал сенатор.

Клишас подчеркнул, что из поправок в Конституцию РФ не следует, что Россия не будет исполнять международные обязательства.

«Россия исполняет все свои международные обязательства и будет так делать и впредь», – добавил он.

Сенатор пояснил, что положения статьи 15 Конституции, которые устанавливают, что нормы международных соглашений имеют приоритет по отношению к нормам внутреннего законодательства, остаются неизменными.

«Международные соглашения проходят процедуру ратификации в парламенте и становятся частью правовой системы России», – отметил Клишас.

Ранее сообщалось, что президентская поправка предусматривают упоминание Бога в тексте Конституции.