Атаман Всероссийского казачьего общества раскритиковал запрет целовать иконы

//Общество 13+

2 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей. Причина – распространение коронавируса.

В совете заявили, что изданный приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до момента исчезновения угрозы распространения коронавируса.

Однако атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что, во-первых, ничего не знает о такой структуре, как Совет атаманов России, а во-вторых – сообщения о запрете поцелуев это чушь.

Главный казак России и бывший вице-губернатор Кубани также заметил, что решать можно ли целовать иконы или нет, – это прерогатива Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Путин включил атамана Всероссийского казачьего общества в группу по внесению поправок в Конституцию.