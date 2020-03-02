Восьмой кассационный суд решит, будет ли в Сибири «Солнечный круг»

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2 марта 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Судебный молоток, pixabay.com

В «АН» № 46(690) от 27 ноября 2019 года в статье «Дети государства» мы рассказали об одноименном новом проекте творческого центра «Солнечный Круг». «Дети государства» - это общероссийская общественная программа детской и подростковой профориентации, разработанная межрегиональной молодежной общественной организацией (ММОО) «Творческий Центр «Солнечный Круг». Программа направлена на эффективное личностное развитие, жизненное самоопределение и профессиональное становление детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через создание современного образовательного пространства с использованием цифровых технологий и психологических практик для удовлетворения потребности государственных структур в кадрах.

По сути, «Дети государства» - это реанимация системы профтехобразования СССР с добавлением в неё современных технологий. По плану центры программы должны были уже открыться во всех федеральных округах, но на днях мы получили весьма гневное письмо от жительницы Новосибирска Елены Еремеевой, в котором она, в частности, пишет: «Вы рассказывали, что «Солнечный Круг» уже вовлек в свою работу 1 356 721 ребенка, благотворительный фонд ММОО оказал помощь 1 367 детям – сиротам, создано 368 творческих произведений искусства, пропагандирующих ценности патриотизма, добродетели, благотворительности, крепкой семьи, веры, любви и мира. Но я ничего, абсолютно ничего не вижу и не слышу про работу «Солнечного круга» в моём городе, как впрочем, и во всей Сибири.

Мы обратились за комментарием к заслуженному артисту Республики Крым, президенту Творческого Центра «Солнечный Круг» Андрею Разину:

- Мы давным-давно уже нашли подходящее место в Сибири, заключили соглашение о стратегическом партнерстве с собственником здания в центре города Омска, в котором планируем открыть Сибирский центр «Солнечного Круга». Здание превосходное, на первом этаже светлые просторные офисные помещения, на втором и третьем – гостиница, которую мы будем использовать как пансионат для детей. Соседние здания – ТЮЗ и музыкальное училище, в которых можно проводить мероприятия. Но у этого здания есть «обременение», решение Куйбышевского районного суда города Омска, которое собственник здания, по моему личному оценочному суждению, как юриста, давно уже выполнил (Разин окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета, работал старшим судебным приставом Хостинского района города Сочи – прим. «АН»). Но суды разных инстанций и ФССП по Омской области почему-то так не считают.

Андрей Разин рассказал, что обратился за помощью к председателю наблюдательного совета Творческого центра «Солнечный Круг» Павлу Бородину, который, в свою очередь, обратился к первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, председателю попечительского совета этой же организации Андрею Исаеву. Исаев попросил разобраться Полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Творческий Центр «Солнечный Круг» предоставил в распоряжение «АН» эту переписку. Суть проблемы и пути её решения подробно изложены в письме Павла Бородина Андрею Исаеву:

Кроме этого, «АН» решили провести журналистское расследование на месте и отправили корреспондента в Омск. По результатам нашего расследования мы выделили два эпизода из этой невероятной и очень долгой истории, которые, на наш взгляд, могут дать пищу для размышлений - почему эта судебная волокита никак не закончится.

Эпизод первый. Если это не коррупция, то что это?

«Если это не коррупция, то что это?» - так называлось документальное расследование, которое вышло в омском деловом еженедельнике «Коммерческие вести» 30 апреля 2014 года. В нём подробно рассказывалось, как (в 2008 году – прим. «АН») «ООО «Стройкомплектация» стало владельцем земельного участка в 5 759 кв. м в самом центре Омска.

Вышеуказанный участок земли имеет адрес: пр. К.Маркса, 4 б. (Сюрприз – именно по этому адресу «Солнечный Круг» планирует открыть Сибирский центр – прим. «АН») Этот дом с лета 2005 года находится на балансе ТСЖ «На Маркса 4б». Еще 10 октября 2005 года это ТСЖ обратилось в администрацию города Омска с просьбой предоставить земельный участок на придомовой территории во дворе своего здания для возведения хозяйственного корпуса для нужд товарищества и организации стоянки для автомобилей собственников помещений дома».

В 2006 году «ТСЖ «На Маркса 4б» обратилось в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска с заявлением о выдаче градостроительного плана квартала в границах улиц Ленина, Чкалова, Броз Тито и проспекта Маркса, в котором расположен дом 4б».

Чиновники омской мэрии на эти запросы отвечали обстоятельно и подробно, и в оригинальном документальном расследовании все эти ответы приведены полностью, мы же, в целях экономии газетного места, воспользуемся «коротким» ответом по версии «Коммерческих вестей»: «Ну никак нельзя! Просто невозможно!»

Та же участь постигла договор (ТСЖ – прим «АН») с муниципальным учреждением «Омскархитектура», которое подготовило схему градостроительной организации придомовой территории по адресу: пр. К.Маркса, дом 4б, предусматривающую три варианта обоснования предполагаемого места размещения и примерного размера пятна застройки административного здания.

26 июля 2006 г. ТСЖ обратилось в ГУЗР по Омской области с заявлением о выборе, находящегося в государственной собственности, земельного участка и предварительном согласовании места размещения административного здания общественно-делового (торгово-офисного) назначения с капитальной реконструкцией жилого дома (здесь и далее выделение полужирным шрифтом «АН»), расположенного по проспекту Маркса, дом 4б».

ГУЗР ответил, что «обеспечение выбора земельного участка при отсутствии утвержденной градостроительной документации будет противоречить положениям действующего законодательства и до принятия нового генерального плана города Омска нецелесообразно. В связи с изложенным, обеспечить выбор земельного участка не представляется возможным».

Это была ложь.

Дам, но не вам!

За три месяца до отказа ТСЖ, 1 февраля 2007 года, ГУЗР направил обращение мэру Омска о том, что 18 января в ГУЗР поступила заявка от ООО «Стройкомплектация» (зарегистрированного 13 июля 2006 года – прим «АН»), о выборе земельного участка по адресу: пр. Маркса, 4б ориентировочной площадью 1 750 кв. м для строительства административного комплекса с подземным и надземным паркингом, в связи с чем управление просит предоставить акт о выборе, утвердить проекты границ, технические условия подключения.

8 февраля 2007 года состоялось заседание комиссии по градостроительству и землепользованию на территории Омска, где было принято решение о возможном предоставлении земельного участка ООО «Стройкомплектация» для строительства административного здания во дворе дома 4б по проспекту Маркса при условии его сноса.

К руководителю ТСЖ «На Маркса 4б» обратились представители «Стройкомплектации» по поводу сноса. Так он узнал о выделении земли. Понятно, что он категорически отказался сносить дом и направил письмо главному архитектору Омска с недоуменными вопросами: почему комиссия кому-то предоставляет землю, обремененную правами третьих лиц, то бишь правами ТСЖ? 4 мая 2007 года ему ответили, что департаментом (архитектуры и градостроительства – прим. «АН») в отношении ООО «Стройкомплектация» выбор указанного земельного участка не оформлен, а решение о предварительном согласовании не принято. Так, что беспокоиться не о чем. При этом, департамент не пояснил, что, именно в эти дни,чиновники департамента (а не ООО «Стройкомплектация») заканчивали собирать технические условия на участок. В «КВ» есть ксерокопии официальных ответов на имя департамента архитектуры от «ОмскВодоканала», «Омскэнерго», ГИБДД и прочих, согласовавших департаменту эти предварительные техусловия.

14 мая 2007 года ответственные чиновники администрации Омска подписали акт выбора земельного участка для строительства объекта. Шестого июля руководитель департамента (архитектуры и градостроительства – прим. «АН»), утвердил проект границ по образованию земельного участка. А 23 июля на основании документов, предоставленных департаментом, начальник ГУЗР подписал распоряжение № 1985-р «О предварительном согласовании места размещения административного комплекса на просп. К.Маркса в Центральном административном округе города Омска».

Понятно, что ТСЖ направило во все инстанции письма, что сносить дом не собирается. На что получило, в частности, ответ из департамента архитектуры о том, что «в соответствии с генеральным планом города Омска, проектом планировки центральной части города данный участок определен под общественно-деловую застройку», а ГУЗРом 23 июля утвержден акт о выборе участка на «прилегающей» к дому территории: «Формирование данного участка не затрагивает земельный участок жилого дома № 4 б по пр. К.Маркса».

Однако, с тех пор ни в одном документе тот факт, что участок был выделен при условии сноса дома, на что указывает его причудливая форма, уже не упоминался.

5 июня 2008 года ГУЗР заключило с ООО «Стройкомплектация» договор аренды на три года с арендной платой 116,9 тыс. руб. в год. 26 декабря того же 2008 года договор аренды был изменен: срок увеличен до конца 2018 года, а арендная плата увеличилась до 511,9 тыс. руб. в год. Однако очень скоро эта арендная плата резко уменьшилась. Полмиллиона в год «Стройкомплектация» платила при кадастровой стоимости участка 55:36:090101:2061 в 136,5 млн руб. Если сегодня открыть публичную кадастровую карту, то кадастровая стоимость данного участка составляет всего 22 млн руб., что предполагает годовую арендную плату в 82,5 тыс. руб. Именно столько каждый год получает бюджет от этого золотого участка земли в самом центре Омска между улицей Ленина и проспектом Маркса, ограниченном ТЮЗом, рестораном «Старый Омск», областным краеведческим музеем и музыкальным училищем имени Шебалина».

Уставшему наблюдать читателю, как за бесчисленными отказами одним, так и за множественными «прогибами» чиновников перед, вероятнее всего, созданным под этот участок новеньким ООО, резюмируем. Всеми этими действиями были грубо нарушены, как минимум, три законодательных нормы. Первая - если на участок есть хотя бы два заявителя, то должен проводиться аукцион. У ТСЖ, как собственника земли, имеется приоритетное право на землю – вторая норма, и третья норма – максимальный срок аренды составлял три года, а тут дали десять лет, да еще по такой бросовой, для центра города, стоимости.

Эпизод второй. Карфаген должен быть разрушен

Анатолий Скоробогатько с 2010 по 2013 годы, занимая должности руководителя Госжилстройнадзора Омской области и и. о. начальника Главного управления государственной экспертизы Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, инициировал целый ряд проверок по жилому дому, расположенному по адресу: пр. Маркса, 4Б. По результатам проверок ТСЖ «На Маркса 4Б» были выписаны штрафы, которые ТСЖ оспорило в Куйбышевском райсуде. Копии решений суда поделу №12-9/2012, делу №12-29/2011 и делу №12-30/2011 имеются в распоряжении редакции. О качестве «проведенных проверок» говорит, например, дело №12-30/2011, по которому собственника жилья оштрафовали за то, что «было обнаружено нарушение правил пользования жилыми помещениями, выразившееся в использовании жилого дома не по назначению, а именно: собственник квартиры № 5 по пр. Маркса использует жилое помещение без оформления акта приемочной комиссии, который подтверждает окончание перевода помещения в нежилой фонд, которое им используется под ресторан; в помещении установлены столы для посетителей, барная стойка, кухня для приготовления пищи, на момент проверки в зале находились посетители; в указанном помещении не оборудованы спальные места, вход осуществляется через устроенную входную группу, выходящую на пр. Маркса, со стороны дворового фасада существует служебный вход». И всё бы ничего, но квартира № 5 находится на …третьем этаже, а не на первом, как указано в актеГлавного Управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.

По делу №12-29/2011 представители ТСЖ доказали, что Госжилстройнадзор никакой проверки не проводил, никто из представителей в проверке не участвовал, и доступа ГУ жилищного контроля, государственного строительного контроля к объекту не было. А по делу №12-29/2011 «прокол» ГУ жилищного контролябыл в том, что собственник ТСЖ никак не мог подписатьпротокол комиссии, председателем которой был Скоробогатько А.В., так как был в данный промежуток времени за границей и предоставил подтверждающие документы в суде.

С апреля 2013 года Скоробогатько, став начальником Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы (ГАСН), образованного после реорганизации Госжилстройнадзора Омской области, продолжил свой «крестовый поход» на собственников дома по пр. Маркса 4б. А жилищная инспекция, после ухода Скоробогатько, потеряла к дому всякий интерес.

Именно ГАСН, возглавляемый Скоробогатько, выступил истцом, не побоимся этого слова, «эпохального» дела № 2-3762/2013 в Куйбышевском райсуде г. Омска с достижением «желаемого» решения: «Признать объект капитального строительства самовольно реконструированным. Обязать (собственников – прим. «АН») привести объект капитального строительства в первоначальное состояние до проведения работ по реконструкции здания - надстройки мансардного этажа».

Вот и бьются собственники многострадального здания с этим вот «в первоначальное состояние» с 2013 года. Дом 1937 года постройки, первичной проектной документации давным-давно нет. Но собственник здания получает положительную экспертизу проекта, разрешение на реконструкцию с устройством мансардного этажа (в соответствие с назначением земельного участка, намеренно измененного), заключение о надежности фундаментов и конструктивных элементов здания,заключение о пожарной и экологической безопасности. Наконец, объект, расположенный по адресу: пр. Маркса д. 4 б, исключен из реестра самостроев. Городской Департамент архитектуры рекомендует ГАСНу заключить мировое соглашение с собственником, но«принципиальный» Скоробогатько делать это отказывается.

На чём зиждется такая «принципиальность» Скоробогатько? Мы не станем утверждать, что на том же самом, на что намекали «Коммерческие вести» в эпизоде первом. Пусть читатель сам домыслит.

Интересно, кстати, для размышлений на эту тему будет мнение, по которому у ГАСН не было вообще процессуального права подавать иск о «приведении зданияв первоначальное состояние». Привлечь к административной ответственности? Возможно. Но право решать вопросы архитектурного облика города!?

Право на правосудие

Сейчас и «Солнечный Круг», и собственники многострадального дома готовятся к кассации в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции, в городе Кемерово, по решению Куйбышевского райсуда (дело в первой инстанции № 2а-4399/2019, дело в апелляционной инстанции № 33а-4399/2019). Формально это другое дело, но всё по тому же многострадальному дому по проспекту Маркса, 4б. В нём невиданную «принципиальность» стали проявлять судебные органы и ФССП по Омской области.

А началось всё с ответа первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана Андрею Исаеву:

ФССП по Омской области 30.11.2018 года направила в адрес должников запросы «о предоставлении предложений о кандидатурах специалистов, планируемых к привлечению для объективного и всестороннего исследования возможности изменения конструкции здания без повреждения его остальной части». Должники заключают с ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» (ООО «СЦЭОС») договор №96-ТО от 01.03.2019 г. на проведение технического обследования здания.

А 17.04.2019 года, ФССП по Омской области, «забыв», видимо, про своё же требование (хоть и под давлением прокураты, но свое же!) провести экспертизу, требует у должников опять… «привести объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 4Б в первоначальное состояниев срок до 28.04.2019 года».

Должники пишут жалобы вышестоящему руководству. Получив отказ, подают в суд на неправомочные действия ФССП, в заявлении поясняя, что, даже до результатов экспертизы, уже давно фактически исполнили решение суда, проведя законную реконструкцию многоквартирного жилого дома под гостиницу с устройством мансардного этажа. Напомнили про законно полученные положительное заключение экспертизы проекта № 4-1-1-1015-15 от 04.09.2015 года и разрешение на строительство № 55-ru55301000-207-2016 от 15.06.2016 года. «В ходе производства работ устранены все имевшиеся на момент вынесения Решения Куйбышевского районного суда города Омска от 01 июля 2013 года по делу № 2-3762/2013 г. замечания, соблюдены требования пожарной и экологической безопасности» - пишут в своем заявлении должники –собственники многострадального дома. Они даже представили заключение ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия» №143-ЗиС/03.2019.

Кстати говоря, в заключении подтвердились все «догадки»собственников. О том, что создать такую документацию без установленного судом первоначального состояния невозможно. Наконец, о том, что демонтаж монолитных (армирующих) поясов, которые расположены над третьим этажом здания, создаст угрозу разрушения всего здания, приведет здание в аварийное состояние и создаст угрозу жизни, и здоровью окружающих.

Как мы уже говорили и в первой инстанции, и в апелляционной инстанции собственники, а значит и «Солнечный Круг» проиграли.

- Несмотря на позитивные подвижки в ответах вышестоящих инстанций, в Омской области мы опять совершенно непонятным образом проигрываем все суды. Теперь у нас вся надежда на Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, который расположен в Кемерово и его юрисдикция распространяется на 12 субъектов РФ, включая Омскую область. Поэтому никаких решений, выгодных местечковым группировкам влияния, мы не ждём, а ждём и уверены в справедливом рассмотрении дела. Надеемся, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разберется во всём и наконец-то поставит точку в этом деле. И дети будут счастливы в новом здании. И программа «Дети государства» наконец-то заработает в Сибирском федеральном округе, - поделился с «АН» своими ожиданиями председатель наблюдательного совета Творческого центра «Солнечный Круг» Павел Бородин.

Напомним, что авторитет Павла Бородина в этой сфере непререкаем - Павел Павлович, вместе со своей супругой Валентиной, усыновили пятерых детей и поддерживают 25 детских домов в разных городах России и в Белоруссии.

Фото: sunkryg.ru

«АН» будут следить за развитием событий и надеются на беспристрастное, честное и гуманное правосудие.

Николай УХТИН