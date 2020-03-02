Курс евро впервые за последние 12 месяцев превысил 75 рублей

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2 марта 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

По данным Московской биржи Курс евро вырос на 1,59% и составил 75 рублей. В последний раз евро торговался на таком уровне 1 марта 2019 года.

Эксперты считают, что падение рынков связано с коронавирусом, и в ближайшее время оно может только усилиться.

Специалисты говорят, что риски продолжения спада рынков на дополнительные 15-20%. В то же время движения курса рубля к уровням, близким к 70, оцениваются как достаточно существенные.

Перед выходными курс евро вырос на 0,76 процента и составил 69 рублей.