Курс евро вырос на 0,76 процента и составил 69 рублей

//Экономика 13+

27 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

евро, pixabay.com

На Московской бирже курс евро к рублю вырос на 0,76 процента к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно последней информации, поступившей в СМИ, стоимость валюты составила 69 рублей.

Отмечается, что в последний раз курс евро достигал отметки 69 рублей 8 января текущего года.

К 12:27 по Москве евро замедлил свой рост и торговался на уровне 68,93 рубля – на 0,66 процента больше показателя закрытия предыдущей сессии. Что касается доллара, то его курс в рамках торгов на Мосбирже увеличился на 0,66% – до 62,48 рубля.