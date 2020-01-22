Курсы доллара и евро растут после утреннего падения

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22 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

доллары, pixabay.com

Утром в среду в ходе открытия торгов Московской биржи курс доллара снизился по сравнению с показателями закрытия. По состоянию на 10 утра доллар стоил 61,81 рубля – на 7 копеек ниже чем накануне вечером.

Согласно последней информации, за следующий час американская валюта поднялась в цене до 61,84 рубля.

Что касается евро, то на открытии торгов 22 января он составил 68,48 рубля, упав в цене на 14 копеек по сравнению с показателем закрытия. В течение следующего часа евро начал расти, вследствие чего уже к 11 утра среды он стоил 68,55 рубля.

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