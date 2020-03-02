"Я глупости не комментирую", - Лисовский отказался обсуждать новые расследования об убийстве Листьева

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2 марта 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Влад Листьев, фото: Mikhail Svischev, globallookpress.com

Сергей Лисовский отказался прокомментировать новые журналистские расследования убийства тележурналиста Владислава Листьева. Первого гендиректора ОТР, телеведущего Влада Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде его дома. Прошло 25 лет с момента убийства журналиста, но имя убийцы так и не названо.

Лисовский сейчас - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Ранее его имя упоминалось в СМИ как одного из возможных фигурантов "дела Листьева".

Несколько журналистов, в том числе главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов выпустили фильмы к дате убийства Листьева.

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель также создали фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева и обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста.

В фильме Пивоварова экс-руководитель следственной группы Генпрокуратуры России "по делу Листьева" Петр Трибой заявил, что дело об убийстве журналиста Владислава Листьева можно считать раскрытым, загадок относительно исполнителей, организаторов и заказчиков этого громкого преступления у следователей нет. По словам Трибоя, есть основания для того, чтобы подозревать, кто заказчик убийства.

Занимавший в марте 1995 года должность генерального прокурора РФ и контролировавший расследование

Юрий Скуратов и следователь Трибой ранее заявляли о возможной причастности к убийству члена Совфеда и члена генсовета "Единой России" Сергея Лисовского. Сам Лисовский отрицает свою причастность к преступлению. Сегодня на просьбу прокомментировать новые журналистские расследования дела Листьева он ответил: "Я глупости не комментирую".