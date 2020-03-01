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Владислав Листьев был убит 25 лет назад

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Владислав Листьев был убит 25 лет назад
Mikhail Svischev, globallookpress.com

Тележурналист, первый гендиректор телекомпании ОРТ Владислав Листьев был убит 25 лет назад. Сегодня, 1 марта, Влада Листьева вспоминают миллион российских телезрителей, полюбивших его, как близкого и родного человека.

С появлением на телевидении программы "Взгляд" российское телевидение начало новую эру.

Новости об убийстве Листьева 1 марта 1995 года шокировали общественность. Влада застрелили, когда он возвращался домой. Люди собирались около его дома и сутки не уходили. Убийца до сих пор не назван.

Говорят, что Влада Листьева предупреждали. Вот что рассказали о директоре  "Останкино" главный редактор  "Аргументов недели" Андрей Угланов, бывший крупный рекламодатель Листьева продюсер Андрей Разин. Разин принимал участие в программе "Час пик" тележурналиста по рекомендации экс-премьера Виктора Черномырдина.  Музыкант Александр Новиков предупреждал Влада Листьева.  Он не верил, считал что у певца "екатеринбургский синдром".

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