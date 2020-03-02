Минкомсвязи продолжает работать над обеспечением бесплатного доступа к социально значимым сайтам

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2 марта 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

В Минкомсвязи заявили, что работа над обеспечением бесплатного доступа к социально значимым интернет-сайтам еще ведется.

Доклад по этой теме должны предоставить президенту РФ до 1 июня 2020 года. Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Эта дата указывалась в сообщении от 21 января, опубликованном на сайте Минкомсвязи. В нем говорилось, что экс-глава Минкомсвязи Константин Носков на совещании с операторами принял решение сделать с 1 марта бесплатным доступ к сайту госуслуг и сайту всех федеральных и региональных органов власти.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с инициативой предоставления бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.