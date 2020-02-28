//Общество 13+

28 февраля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Общероссийское голосование по поправкам обещают сделать максимально доступным и удобным для граждан.

Для этого, в частности, предлагается использовать положительный опыт применения технологии «Мобильный избиратель», зарекомендовавшей себя на прошедших выборах президента РФ.

Кроме этого, в некоторых регионах можно будет проголосовать дистанционно с использованием портала государственных услуг.

«Это сделает процедуру голосования более доступной для граждан. Правда, данная процедура пока доступна будет не всем по причине отсутствия названных технических условий. Но дистанционное электронное голосование не исключает возможность вместо этого проголосовать с использованием бумажного бюллетеня», – пояснил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он также же добавил, что в регионах, где голосование через интернет будет доступно, необходимо будет подать заявление в установленном избирательной комиссией порядке.

Ранее сообщалось, что общероссийское голосование по Конституции обойдется почти в 15 млрд рублей.